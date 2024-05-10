Самая большая в мае: Землю накрывает мощная магнитная буря

Ближайшие дни наша планета будет под мощной атакой солнечной энергии

В эти выходные 11–12 мая Землю накроют мощнейшие магнитные бури. Более того, 10 мая также ожидается повышенная активность на Солнце.

Об этом сообщают на портале Meteoagent. K-index будет от 5 до 8 баллов по 9-бальной шкале.

Предварительно, первая волна магнитной бури настигнет планету сегодня, 10 мая, во второй половине дня. А вторая волна ожидается 11–12 мая. К слову, этот выброс будет самым большим в этом месяце всплеском солнечной активности. Более того, ученые называют его "Cannibal CMEs", то есть "каннибальский корональный выброс массы" Солнца. Все потому, что накануне огромное солнечное пятно AR3664 выбросило в сторону Земли пять всплесков энергии. Ученые предостерегают, что первые три всплеска могут объединиться в один мощный и образовать "Каннибальский КВМ", который накроет Землю 11 мая. А если два оставшихся всплеска энергии достигнут Земли, то уровень штормов может стать экстремальным.

В пятницу 10 мая мощность магнитной бури оценивают в 5 баллов, а 11–12 мая — в 8 баллов. Последствия магнитных бурь будут ощущать на себе не только метеозависимые люди, но и техника. Возможны перебои со связью, интернетом, сигналом GPS и другой навигацией, а также скачки напряжения электросети.

Магнитные бури ил геомагнитная активность — это реакция геомагнитного поля Земли на вспышки, которые случаются на поверхности Солнца. В результате этих вспышек происходит выброс корональной массы в космос и когда он достигает земли, случаются магнитные бури и северные сияния.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в эти выходные по всей Украине. Синоптик Наталка Диденко дала прогноз и предупредила, в каких регионах ожидаются дожди.