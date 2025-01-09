Стоит между Зеленским и Залужным. С кем Буданов заключит союз на выборах Рады

Рейтинг главного разведчика выше, чем у главы государства

На фоне разговоров об участии "партии военных" в выборах Верховной Рады в политических кругах ходят слухи о политических амбициях руководителя ГУР Кирилла Буданова. Окружение Кирилла Алексеевича убеждает его участвовать в выборах, по крайней мере, парламентских.

Как стало известно "Телеграфу", какого-либо конкретного видения у Буданова еще не сформулировали. Но осенью 2024-го решили активно зайти в информационное пространство с месседжем, что ОП хочет уволить руководителя разведки.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не)готовится к выборам".

После этого в ноябре 2024 года вышел соцопрос, в котором рейтинг доверия Буданову составляет 55%. Выше президента Владимира Зеленского на 10%, но ниже экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на 17%. А самому ГУР доверяют 61%.

Опрос провел некий центр "Социальный мониторинг". Особой активностью он не отличается. Его сайт не работает, страница в соцсетях тоже малоактивна — за 2024 год там появилось два сообщения, посвященные данному соцопросу.

В ГУР не под запись опровергают отношение к социсследованию. Так же как и к сайту, где был опубликован полный опрос. В логотипе медиа изображена сова (являющаяся символом украинской военной разведки), а среди партнеров указан Координационный штаб ГУР. В разведке, вполне ожидаемо, не подтверждают "Телеграфу" свою связь с этим порталом.

За активностью Буданова внимательно следят все политические лагеря. Его объединение, например, с Залужным или Зеленским пока не рассматривают. Но источники "Телеграфа" в политикуме не исключают, что мы можем увидеть союз руководителя ГУР с тем же эксспикером Дмитрием Разумковым.

Напомним, мы писали, что в будущем созыве Рады Разумков снова видит себя спикером.