"Все выглядит тревожно". Экс-посол оценил предстоящие действия Трампа в отношении Украины

Он призвал украинцев быть реалистами

В последних заявлениях избранного президента США Дональда Трампа насчет Украины не было ничего нового. Его высказывания не содержат никаких оснований даже для минимального позитива.

Об этом интервью OBOZ.UA рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. По его словам, сейчас наша страна и мир все еще ожидают окончательного ответа Трампа насчет урегулирования и какими именно будут параметры его мирного плана для Украины.

"С избранием Трампа мы вступаем в зону серьезных рисков. Поэтому, честно говоря, мне не понятно, откуда такой энтузиазм и у наших власть имущих, и у украинского общества, по крайней мере, его половины, если верить социологическим опросам, что при Трампе будет прекращена война на приемлемых для Украины условиях. Я этого не вижу", — подчеркнул Шамшур.

Он отметил, что позиция Трампа относительно членства Украины в НАТО неизменная, а соответственно, и позиция по гарантиям безопасности. По словам дипломата, трактовка новым президентом США причин и предпосылок полномасштабного вторжения России также является для Украины абсолютно неприемлемой и неправильной.

"После этих заявлений уже можно себе представить, что давление будет осуществляться именно на Украину, на ее руководство, чтобы прекратить войну на условиях, приемлемых не для Украины, а для Трампа и российского диктатора Путина. В этом смысле все выглядит достаточно, я бы сказал, тревожно и даже угрюмо. Если быть уже таким откровенным, это планы капитуляции Украины. К сожалению, нет оснований даже для очень сдержанного оптимизма, но надо, опять же, быть реалистом, смотреть на вещи такими и воспринимать их такими, какие они есть, и готовиться для того, чтобы минимизировать неблагоприятные, плохие последствия для Украины. Для этого нужно не только надеяться на наших партнеров, но и думать о том, что мы можем сделать сами", – сказал Шамшур.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп выступил против Украины в НАТО. Это заявление вызвало обсуждение в украинском сегменте сети.