Когда состоятся переговоры Украины и Росси. На CNN назвали дедлайн

Насколько тяжело будет продвигать переговоры никому неизвестно

Переговоры Украины и РФ могут состояться в первой половине 2025 года. Такой сценарий предвидели и американская, и украинская администрации.

Об этом сообщило издание CNN. При этом отмечается, что переговоры об окончании войны начались бы в первой половине 2025 года даже в случае победы Камалы Харрис.

"Чиновники утверждают, что и администрация США, и администрация Украины ожидали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года — независимо от того, кто победит на выборах в США — и их целью было дальнейшее расширение прав и возможностей Украины перед потенциальными переговорами", — говорится в сообщении.

Американские чиновники подчеркивают, что санкции, введенные США против Москвы, способствовали значительному ослаблению российской экономики и в дальнейшем смогут стимулировать Путина начать переговорный процесс.

Напомним, что стали известны детали плана Кита Келлога, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпредставителя по Украине и России, по заморозке войны в Украине. В частности, речь идет о прекращении изоляции России. В свою очередь глава России Владимир Путин отверг мирный план, который разрабатывает команда Трампа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на переговоры с Россией о прекращении войны, пока агрессор не заплатит за все. По его словам, даже приход к власти в США Дональда Трампа не изменит эту позицию.