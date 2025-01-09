На лыжах не покатаешься: какой будет погода в Буковеле 10 января

Ожидается повышенная влажность и осадки

Погода на горнолыжном курорте Буковель 10 января будет неблагоприятна для зимнего отдыха. Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности, а синоптики прогнозируют дождь со снегом.

Температура воздуха продержится на уровне +4…+6 градусов в течение суток. Об этом сообщают в Ивано-Франковском центре гидрометрологии.

На протяжении всего дня небо в Буковеле будет затянуто облаками. Утром ожидается мелкий дождь, после полудня — сильный дождь со снегом, ближе к вечеру — мелкий снег.

Температурный режим будет оставаться стабильным: ночью +4°C, днем воздух прогреется до +3…+6°C. Вечером температура воздуха будет колебаться 0°C до -2°C.

Атмосферное давление в течение суток повысится с 674 до 680 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха будет составлять от 85% до 92%. Ожидается сильный порывистый ветер до 6,8 метров в секунду.

Важно: спасатели объявили на 10 января предупреждение о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области. Установлен оранжевый уровень угрозы — 3 степень опасности.

Повышенная температура воздуха и осадков в виде дождя значительно ухудшают состояние снежного покрова и повышают риск схода лавин. Туристам советуют следить за сообщениями спасателей и соблюдать правила безопасности во время пребывания в горах.

Напомним, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач расскал чего от погоды ждать в январе и феврале украинцам. По его словам, январь будет удивлять разнообразием и температурными качелями. При этом резкие переходы от "плюса" к "минусу" будут наблюдаться довольно часто.

Последний же месяц зимы будет достаточно влажным, а третья декада февраля не принесет долгожданного и резкого повышения температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пять областей Украины накроют дожди со снегом. Синоптики рассказали, где ждать непогоды 10 января.