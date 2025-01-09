Безумно раздражали, но давали статус: почему в СССР был популярен мохеровый шарф (фото)

Сейчас такую вещь можно найти в бабушкиных сундуках

В СССР, где государственные стандарты и дефицит диктовали правила моды, стильные вещи часто выглядели нелепо по современным меркам — чего стоят только мужские свитера с оленями, брюки-клеш невиданных размеров. К такому относится и мохеровый шарф

"Телеграф" расскажет, почему он был так популярен. И по какой причине большинство не любило эту вещь.

В 70-80-е годы мохеровый шарф был не просто теплым аксессуаром – он стал настоящим символом статуса и элегантности для советских мужчин. Дефицитный предмет гардероба, изготовленный из козьей шерсти, превратился в показатель престижа и обилия владельца.

Популярность мохеровых шарфов была обусловлена несколькими факторами. Во-первых, их качество было действительно высоким – легкие и теплые, они отлично защищали от холода. Во-вторых, из-за дефицита качественных вещей в СССР мохеровый шарф стал предметом гордости. Владелец такого аксессуара автоматически пропускался в категорию "обеспеченных граждан".

В те времена купить мохеровый шарф можно было только по блату или из-под прилавков. Особенно ценились шарфы импортного производства – югославские, польские и финские. Советские мужчины носили их с особым шиком, традиционно в комплекте с солидным зимним пальто и кожаными перчатками.

Интересно, что мохеровые шарфы часто передавались по наследству как семейная ценность. Бережно завернуть в бумагу, они хранились в шкафах рядом с другими ценными вещами. А некоторые счастливые обладатели даже имели по нескольким шарфикам разных цветов – традиционно в сдержанных тонах: сером, бежевом или темно-синем.

Мохеровый шарф

Сегодня мохеровые шарфы можно найти разве что в бабушкиных сундуках как упоминание о временах, когда обычный шарф мог рассказать о статусе человека больше, чем его должность или зарплата.

При всей престижности мохеровые шарфы имели раздражительную особенность – их тоненькие ворсинки беспощадно колосились не только шею, но и лицо, что было особенно неприятно в лютые морозы, когда шарф приходилось натягивать до носа. Впрочем, желание выглядеть модно и статусно часто побеждало дискомфорт, и советские модники продолжали носить колючий аксессуар.

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