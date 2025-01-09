Кладет яйца в разные корзины? Кого на выборах в Раду поддержит Ахметов

Каждая политсила хочет привлечь в свои ряды военных и волонтеров

Долгое время в Украине ведутся дискуссии, увидим ли мы партию военных на выборах в Верховную Раду. Однако из-за непонимания, какими будут эти выборы, нет ответа, смогут ли военные на передовой голосовать, и как проводить предвыборную кампанию, если до того момента не будет демобилизации.

Как стало известно "Телеграфу", в украинском политикуме прогнозируют, что отдельной партии не будет. При этом очевидно, что каждая политическая сила будет стараться максимально пригласить военных и волонтеров в свои ряды. И тут свою роль будет играть самый богатый человек Украины — Ринат Ахметов.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не)готовится к выборам".

Больше всего вокруг себя их могут объединить либо экс-главком ВСУ Валерий Залужный, либо волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко. Обе силы могут стать конкурентами пятому президенту (2014-2019) Петру Порошенко.

Опередить всех своих коллег решил Геннадий Друзенко, руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова. Борды с его лицом уже заполонили столицу. А сам он уже публично сообщил, что идет в политику. Впрочем, от активного Facebook-сообщества ему сразу досталось из-за его слов, что самая большая угроза находится "в Киеве, а не в Москве".

Среди военных политические планы также имеют представители Отдельной третьей штурмовой бригады под руководством Андрея Белецкого. Комбриг стал чаще давать интервью, где довольно взвешенно коммуницирует вопросы проблем на фронте и сложную тему мобилизации.

Как стало известно "Телеграфу", с ними общается бизнесмен Ринат Ахметов. Но миллиардер для себя лично еще не решил, готов ли финансировать партию военных.

Напомним, мы писали, что также Ринат Ахметов финансово поддерживает компанию "бывших" — Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана и политическую силу Дмитрия Разумкова, однако в окружении эксспикера это опровергают.