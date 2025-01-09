Укр

Срок для добровольного возвращения из СОЧ продлили. Сколько есть времени

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
ВР продлила срок добровольного возвращения из СОЧ Новость обновлена 09 января 2025, 13:09
ВР продлила срок добровольного возвращения из СОЧ. Фото Коллаж "Телеграфа"

"За" проголосовали 298 народных депутатов

Верховная Рада Украины продлила срок добровольного возвращения из СОЧ/СЗЧ (на укр. — самовільне залишення військової частини). Теперь он действует до 1 марта 2025 года.

"За" проголосовали 298 народных депутатов. Против не проголосовал никто. Еще 21 народный избранник не принимал участия в голосовании.

Отметим, что действующий срок истек 1 января 2025 года. Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала, что вопрос продления обсуждается в парламенте.

Напомним, что 29 ноября вступил в силу закон "О внесении изменения в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" об условиях продления военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих".

Его положения, в частности, предусматривают, что военнослужащим, впервые осуществившим СОЧ или дезертировавшим, и впоследствии выразившим готовность продолжить военную службу, командир (начальник) воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или места прохождения службы продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. При этом действие закона распространяется только на военнослужащих, которые вернутся до 1 января 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, как часто военные возвращаются на службу после СОЧ. Командование ВСУ рассчитывает на дальнейшее улучшение ситуации.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Законопроект #Продление #СОЧ