Украинцев пугают поднятием тарифов на свет: чего ждать в ближайшее время

В Минэнерго дали четкий ответ

В последнее время в Украине распространяется информация о повышении тарифов на свет, в частности о такой возможности заявил председатель Союза потребителей коммунуслуг Украины Олег Попенко. Однако в Министерстве энергетики заявили, что это не соответствует действительности.

"Пока никакого решения или проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения не существует. Этот вопрос вообще не стоит на повестке дня", — сообщили на официальном Telegram-канале Минэнерго.

В ведомстве добавили, что распространение ложных заявлений по тарифам – это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине. Украинцев призывали быть внимательными и доверять только официальным источникам.

Напомним, Олег Попенко заявил, что в Украине уже в 2025 году может значительно подняться тариф на электроэнергию для населения. Цена с лета может вырасти до 6,7 грн за 1 кВт-ч. По его словам, инициаторами этого якобы выступают министерство энергетики и НАЭК "Энергоатом".

Как сообщал "Телеграф", глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в свою очередь заявил, что в 2025 году нет необходимости повышать цену на электроэнергию. Действующий тариф покрывает необходимые расходы.