Отказался от предложения Банковой. С кем пойдет в Раду Кубраков

В Офисе президента хотели сыграть на опережение

На фоне огромного интереса общественности и украинского политикума к выборам Верховной Рады на Банковой решили говорить на языке предложений с некоторыми конкурентами. Среди них – эксминистр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он был ответственным за программу президента "Большое строительство", имел прямой контакт с президентом Владимиром Зеленским, но из-за попыток стать самостоятельным игроком Кубракова уволили в мае 2024-го. Да и напряженные отношения со "Слугой народа" не шли ему на пользу.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не)готовится к выборам".

В октябре 2024 года Кубраков основал аналитический центр We Build Ukraine. Источники "Телеграфа" в СН рассказывали, что это начало подготовки к выборам. Позже такое название получит политическая сила Кубракова, к которой присоединятся его партнер по работе в министерстве Мустафа Найем и пока глава президентской партии Елена Шуляк. Хотя публично она опровергает эту информацию.

Александр Кубраков и Елена Шуляк

Чтобы не допуститьуспешной политической карьеры Кубракова в Офисе президента решили сыграть на опережение и пойти на примирение с ним. По информации "Телеграфа", ему предлагали стать главой Днепропетровской области (он родом оттуда), но эксминистр отказался.

Также было предложение стать конкурентом мэра Днепра Бориса Филатова на предстоящих местных выборах, получив поддержку ОП. Кубракова это тоже не заинтересовало. Несложно заметить, что оба предложения касаются работы в Днепре, подальше от Киева и посольств, тесные связи с которыми и рассорили Кубракова с Банковой.

Пока он согласился на должность советника министра обороны Рустема Умерова. Как говорят источники "Телеграфа" в министерстве, его появление в ведомстве — решение Офиса президента.

Команда Зеленского усматривает опасность в Кубракове и его возможностях. Поэтому надеется, что таким заигрыванием сможет договориться и перетащить конкурента на свою сторону. Но что за это будет просить Кубраков, остается открытым вопросом.

Напомним, "Телеграф" писал, что отношения Кубракова с президентом испортились после решения эксминистра коммуницировать с посольствами в обход ОП. А монобольшинство потеряло доверие к нему после истории с якобы взяткой от их коллеги Андрея Одарченко.