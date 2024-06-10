Будет штормить два дня: какой мощности бурлит магнитная буря на Земле

Ученые дали прогноз до конца недели

Начало рабочей недели ознаменуется, вероятно, сильными геомагнитными штормами. Их причиной станет запущенный в космос 8 июня выброс корональной массы (СМЕ) от вспышки силой М9,7.

Как сообщают астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, геомагнитные бури 10 баллов ожидаются 10 июня. СМЕ, который вылетел в космос в субботу, яркий и массивный.

По словам ученых, его прямое попадание возможно повлечет за собой сильную магнитную бурю. Однако это будет лишь быстрый удар, поэтому можно ожидать умеренного шторма.

Магнитные бури на Земле в течение 10-16 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на Земле продержится двухдневный геомагнитный шторм 5-6 баллов мощности.

В течение 10 июня прогнозируется 6-балльная магнитная буря, которая уже 11 июня снизится до 5 баллов мощности.

Затем минимальная солнечная активность продлится до конца этой недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых регионах Украины следует ожидать +34 градуса и сильные осадки.