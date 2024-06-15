Ученые ошибались много лет: первые города человечества возникли не в Месопотамии, а в Украине

В научных кругах до сих пор продолжается дискуссия по поводу возникновения этих поселений

По данным археологических исследований, 6 тысяч лет назад люди в восточноевропейской лесостепи строили распланированные поселения. Таким образом, первые города человечества появились не в Месопотамии, а в Украине.

Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Издание отмечает, что десятилетиями в археологии не было сомнений в том, что первые города человечества возникли примерно в 3800 году до нашей эры в Месопотамии, на территории современного Ирака. Только там, казалось, тысячи людей жили вместе на небольшом пространстве в то время.

Сейчас эта очевидная догма сильно шатается: археологи исследуют поселения, существовавшие уже примерно за 4000 лет до нашей эры. В I веке до нашей эры эта территория достигла площади до 320 гектаров, что в три раза превышает площадь старого города Берн и в которой могло проживать более 10 тысяч человек. Они не в Месопотамии – а в Украине. И они показывают, как разные археологи могут использовать один и тот же материал для разработки совершенно противоположных нарративов о прошлом.

Археолог из Кильского университета Йоханнес Мюллер с 2011 года с группой коллег исследует поселения-гиганты в Украине, в частности Майданецкое, под названием соседнего села в Черкасской области. В 10 километрах к западу от Майданецкого расположен еще одно огромное поселение: Тальянки. Следующее – в 30 километрах к югу от Тальянок: Небелевка. Они очень похожи. Понятно, что они являются частью одного явления, одного общественного строя. Но насколько близки поселения друг к другу, столь же далеки интерпретации их исследователей.

Майданецкое на карте

В середине 1960-х годов военный топограф Константин Шишкин изучал аэрофотосъемку Украины и заметил тень. Если присмотреться, то тень можно увидеть и сегодня. Это происходит потому, что растения на полях получают больше или меньше питательных веществ и воды в одних местах, чем в других. В этих местах под землей прячутся археологические остатки. Там, где когда-то была канава, корни глубже проникают в землю и растения растут выше. Если корни упираются в камни, то стебли становятся короче.

Эти особенности растительности были расположены таким образом, что делало естественную геологическую основу маловероятной — она имела форму концентрических кругов. Здесь, очевидно, были рукотворные постройки в земле. Аэрофотосъемки дают только подсказки, затем они должны быть проверены на земле. Но полностью раскопать площадь в несколько сот гектаров невозможно. В 1971 году украинские ученые начали широкомасштабную исследовательскую кампанию на некоторых из этих объектов с применением метода, который только разрабатывался в археологии — геомагнетики.

Он основан на измерении очень малых изменений в магнитном поле Земли, вызванных структурами, скрытыми в земле, и содержащими их частицами железа. Этот метод и сегодня требует ручного труда, но приборы измеряют непрерывно, поэтому это намного быстрее, чем 50 лет назад в Украине.

За короткое время удалось определить размер населенного пункта, который на аэрофотосъемках был заметен лишь смутно. Из этого времени и этого региона к тому времени была известна преимущественно керамика, сосуды из желтоватой глины с украшениями геометрических узоров и кривых линий, так называемая кукутень-трипольская керамика.

Поселения на огромной территории, где использовалась эта керамика, имеют разные размеры. Мнения по поводу того, сколько их есть, отличаются. По крайней мере, должно быть 140 поселений площадью более 10 га. Огромные поселения площадью более 100 гектаров есть только в Украине, на северной окраине Приморской степи. Археологи называют их мегасайтами, от греческого слова "мега", что означает нечто большое, и от английского слова "сайт", что означает археологическое место.

Они были сенсацией в Советском Союзе, но поразительные находки не вызвали большого отклика на Западе. Одна из причин заключалась в том, что никто не доверял археологам социалистического режима.

Распад СССР и новые исследования, лучшая технология и сомнение в старых догмах по поводу таких понятий, как город или цивилизация, способствовали тому, что западные археологи, такие как Йоханнес Мюллер, стали все больше исследовать Триполье. Они снова геомагнитно нанесли на карту целый ряд особо крупных населенных пунктов. Новые записи имеют гораздо более высокое разрешение, чем старые. Ученые раскопали некоторые из видимых на них структуры и взяли образцы почвы.

Если посмотреть на изображение геомагнитных исследований и сравнить их с сегодняшней картой города, то сразу можно увидеть: трипольский мегасайт не имеет ничего общего со зрелым старым городом, полным извилистых улочек. Поселения имеют круглую или овальную форму. Дома аккуратно выстроены концентрическими кольцами, разбитыми через равные промежутки по широким коридорам. Середина – очевидно незастроенное пространство.

Поселение здесь, очевидно, планировалось, участки размечались и постепенно застраивались. Это первые распланированные города человечества, самые маленькие имели размер около 30 гектаров.

Дома были сделаны из дерева и глины. Были ли они одноэтажными или двухэтажными, точно не известно, как и то, были ли фронтоны заостренными или арочными. В любом случае, все они были во многом схожи и часто были одинаковыми по размеру, около 5 метров в ширину и 14 метров в длину.

Перед археологами встал вопрос, почему люди 6000 лет назад на территории современной Украины создавали запланированные поселения, которые были больше, чем любое другое, что существовало где-нибудь в Европе в то время? Почему они просто не продолжали жить своей жизнью в маленьких сельских общинах, как они делали раньше и как они будут делать снова позже? Потребовалось почти 3000 лет, чтобы поселения сравнимого размера снова появились на территории современной Украины, затем греческие колонисты основали города на побережье Черного моря.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве широкой публике показали макет храма людей трипольской культуры. Археологи нашли остатки здания на территории села Небеловка Кировоградской области.