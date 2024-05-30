ИИ сможет пересадить голову человека? Амбициозный проект обещает такую возможность в ближайшее время (видео)

Тела предлагают брать у доноров или выращивать своими силами

Американский стартап BrainBridge объявил о разработке первой в мире системы трансплантации головы на основе искусственного интеллекта. Пока это только концепция, и авторы хотят привлечь ведущих ученых к проекту.

Хашем Аль-Гайли, стоящий за проектом ученый опубликовал впечатляющее видео, где происходит трансплантация головы — ее выполняют высокоскоростные роботизированные системы. Система BrainBridge в будущем должна руководствоваться искусственным интеллектом, получающим изображение на молекулярном уровне в реальном времени, обеспечивая точное восстановление связи спинного мозга, нервов и кровеносных сосудов.

По прогнозам некоторых источников, первая трансплантация головы по этой технологии может произойти в течение восьми лет. MIT Technology Review предостерегает от чрезмерного увлечения, отмечая, что это все еще нереальная программа, а только видеоконцепция.

Разработчики отмечают, что тела можно будет брать от доноров с мертвым мозгом или выращивать "в пробирке". Проект может помочь парализованным пациентам и больным с неврологическими заболеваниями. Видео подняло этическую дискуссию о такой пересадке. Отметим, что тема пересадки головы не нова для науки – впервые такой амбициозный эксперимент провели с обезьянами начала 1970-х годов.

BrainBridge направлен не только на цель трансплантации головы, считается, что проект приведет к прорыву, ведь невозможно полностью восстановить повреждения нервов и спинного мозга. Согласно наброску проекта, при восстановлении человек сможет управлять устройствами или сообщать о потребностях силой мысли благодаря специальному налобному браслету.

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