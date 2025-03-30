Украинский политолог и депутат Киевского городского совета рассуждает о дипломатическом кризисе в американо-российских отношениях

Ну, вот и настало время истины для Трампа. После того, как Путин на весь мир отправил его как можно дальше с его "мирным планом" и объявил, что будет "добывать" Украину, в Белом доме долго молчали. Как только Трамп наконец ответил, что объявит вторичные санкции на российскую нефть, если Путин откажется от прекращения огня.

Объявил, правда, это не сам Трамп, а журналисты, словно говорящие с самим Трампом. Убежден, что это сделали не случайно. Ведь после этого Трамп всегда может отказаться от своих слов, сказав, что журналисты "что-то не так поняли". Но при этом был анонсирован разговор Трампа и Путина, и тогда уже Трампу придется комментировать этот разговор лично. Поэтому буквально на днях мы увидим настоящее лицо Трампа, и поймем его истинные намерения по поводу российско-украинской войны.

Увидим мы это, прежде всего, по его реальным действиям после этого разговора. Действительно ли он будет играть с Путиным в убийственные для российской экономики нефтяные доводы? И даст ли он больше оружия Украине, как он обещал, если Россия не будет соглашаться на мир?

Конечно, мало верится, что Трамп будет придерживаться всех своих обещаний. Они у него слишком часто меняются. Но окончательный ответ мы узнаем буквально на днях.

Источник — публикация Сергея Тарана в Фейсбуке.