Без этих манипуляций вы утратите весь урожай: что сделать с плодовыми деревьями уже сегодня
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Важными шагами в уходе за растениями являются обрезка и побелка
После холодов весна постепенно показывает нам свой теплый характер и призывает начинать дачный сезон, поскольку все работы на участке опытные садоводы советуют проводить именно с учетом погодных условий. В этот период важно уделить внимание плодовым деревьям и кустарникам.
Как правильно обрезать растения и как защитить их от вредителей, рассказал эксперт по садоводству и огородничеству Андреа Бек. "Телеграф" выделил самые важные нюансы, которые помогут вам в уходе за деревьями и получении богатого и вкусного урожая.
Как обрезать деревья и кустарники
Сейчас как никогда лучшее время для санитарной обрезки деревьев и кустарников. Полностью удалите сухие и аварийные деревья, а также срежьте молодую поросль, чтобы она не забирала питательные вещества.
На деревьях и кустарниках избавьтесь от больных, сухих и слабых побегов. Все срезы, морозобоины и трещины обработайте садовым варом. Проведите прореживание крон у старых деревьев и плодовых кустарников.
Как защитить деревья от вредителей
Для защиты от вредителей побелите стволы деревьев. Если температура воздуха превышает +5 °С, обработайте сад специальными препаратами от болезней и вредителей. Важно успеть провести эту процедуру до появления первых листьев.
Стоит напомнить, что этот месяц — самое удачное время для посадки овощей и цветов. "Телеграф" писал, что нужно обязательно посадить в апреле 2025 года.