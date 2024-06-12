Солнечный "монстр" снова проснулся: спровоцирует ли он магнитные бури на Земле

Астросиноптики предупреждают о "красных" днях

На светиле вспыхнуло старое солнечное пятно AR3664, вызвавшее взрыв на обратной стороне звезды. Ученые говорят, что оно приведет только к радиационной буре, однако другие уверены — Землю охватил шестибалльный геомагнитный шторм.

Наша планета соединена с солнечным пятном с помощью "спирали Паркера", как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather. Оно направляет на Землю протоны, которые могут превратиться в радиационную бурю класса S1.

Магнитные бури на Земле в течение 12-16 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на Земле продержится однодневный геомагнитный шторм 6 баллов мощности.

В течение 12 июня прогнозируется 6-балльная магнитная буря, которая уже на следующий день, 13 июня, снизится до минимальной солнечной активности.

Такая ситуация должна продержаться до конца недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни.