В Средиземном море найдены обломки древнейшего корабля: ученые обнаружили странные вещи (фото)

Судно затонуло где-то между 1400 годом до н. э. и 1300 г. до н. э.

В Средиземном море исследователи обнаружили остатки обломков древнейшего корабля, они смогли извлечь из глубин всего две амфоры. Это произошло примерно в 56 милях (90 км) от побережья северного Израиля.

Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что об этой находке стало известно 20 июня.

Предварительно исследование двух глиняных кувшинов, известных как ханаанские амфоры, показало, что вышеупомянутое торговое судно затонуло где-то между 1400 до н. и 1300 г. до н. То есть в эпоху, когда Египетская империя простиралась от территории современной северной Сирии до Судана.

Ученые не знают, стала ли галера жертвой внезапного шторма, попутного ветра или пиратства. Но судя по кадрам, снятым дистанционно управляемым погружным роботом, корабль опустился на дно, не опрокинувшись, а сотни кувшин для хранения в его трюме сохранились почти невредимыми.

По словам Кемаля Пулака, морского археолога из Техасского университета A&M, находки из позднего бронзового века в Средиземном море настолько редки, что известно лишь о двух других обломках с грузом. Оба найдены, в отличие от нынешнего, у побережья Турции относительно близко к берегу, и доступ к ним можно получить с помощью стандартного водолазного снаряжения. Последнее из этих двух открытий произошло в 1982 году. С тех пор новых впечатляющих находок не было.

Отмечается, что первоначально эта находка была обнаружена прошлым летом на глубине около мили во время исследований, проведенных лондонской компанией Energean. Тогда водолазы случайно сняли нечто похожее на большую кучу кувшинов на морском дне. Ученые заверили, что это амфоры позднего бронзового века, предназначенные для хранения меда, оливкового масла и смолы из дерева Pistacia atlantica.

Впоследствии Energean построил два механических приложения для ROV, способных извлекать артефакты оттуда с минимальным риском повреждения всей сборки. В течение двух дней в мае этого года транспортное средство работало в море. Во время этого оказалось, что амфоры находятся в судне, наполовину углубленном в осадок. Не было никаких признаков якоря, мачты или квадратного паруса, которые обычно использовали средиземноморские торговые корабли того времени.

"Корабль сохранился на такой большой глубине, что время замерло с момента катастрофы. Его корпус и содержимое не пострадали ни от рук человека, ни от волн и течений, влияющих на кораблекрушения на мелководье",— сказал Джейкоб Шарвит, директор отдела морской археологии Управление древностей Израиля и руководитель майской разведывательной экспедиции.

Протягивая свои роботизированные руки, ROV вынул два кувшина из корпуса, по одной из каждого конца корабля. Оба оказались заполненными илом.

"Анализ микроэлементов в кувшинах должен решить вопрос о том, что было внутри, когда затонуло судно", — сказал доктор Шарвит.

Ученые смело утверждают, что эти обломки "на вес золота" и они смогут подарить миру новые представления не только о судоходстве бронзового века, но и о навигации того времени.

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