Развалины моста и 20 скелетов: ученые продвинулись в разгадке тайны легендарного народа

Наиболее вероятно выглядит теория внезапной катастрофы, однако кровавое жертвоприношение не исключено

Археологические находки часто содержат множество тайн. Среди таких загадок — остатки скелетов и деревянные балки вперемешку, найденные археологами в русле у руин моста в Корно/Ле Сож в Швейцарии. Кости нашли еще в 1965 году, однако лишь недавно ученые смогли узнать более точную информацию о 20 загадочных людях, внезапно умерших в одном месте.

Регион Трех озер – так называется местность, где были найдены остатки. Они принадлежат к кельтскому периоду — часть легендарного племени кельтов, гельветы жили на территории между Женевским и Боденским озерами. Эта местность могла иметь для кельтов сакральное значение, так что археологи предполагают, что часть тел могли быть жертвами человеческого жертвоприношения.

Так мог выглядеть мост, где произошла трагедия

Кроме этой теории существует версия внезапной катастрофы, например наводнения или цунами, которые привели к обвалу деревянного моста и гибели всех находившихся на нем. Исследователи провели биоархеологическое исследование, чтобы попытаться реконструировать драму, произошедшую когда-то в Корно/Ле Сож. Состояние скелетов и наличие фрагментов мозга в пяти из 20 черепов свидетельствуют о том, что речной осадок покрыл трупы вскоре после смерти. На каждом скелете множество многочисленных повреждений костей, но все они нанесены либо одним большим ударом, либо несколькими ударами тупыми предметами. Теория о внезапной катастрофе выглядит вероятнее, ведь многие скелеты были перемешаны с деревянными остатками моста.

У каждого скелета обнаружили многочисленные травмы.

Ученые смогли выяснить, что у этих 20 человек нет очевидных родственных связей. Среди жертв молодая девушка, двое детей, 17 взрослых, из них большинство (приблизительно 15) были мужчинами, в основном молодыми. Исследователи предполагают, что это могла быть группа заключенных или рабов которых принесли в жертву или конвой торговцев, или солдат. Из-за давности нельзя быть уверенными, что смерти произошли в одно и то же время и что они совпали с разрушением моста. Исследователи резюмируют, что это могло быть как местом жертвоприношения, так и местом внезапной катастрофы, когда обвал моста унес десятки жизней.

Анализ не дает точного ответа, что же произошло 2000 назад на этой реке в Швейцарии, однако раскрывает историю погибших и приоткрывает занавес на историю народа кельтов, которая преимущественно сохранилась в легендах передающихся из уст уста и в редких письменных источниках, в большинстве своем военных произведениях Юлия Цезаря.

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