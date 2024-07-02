Магнитный "фейерверк" в начале июля: сколько еще будет держаться буря на Земле

Астросиноптики уточнили прогноз

На Солнце произошел выброс корональной массы (СМЕ), который будет влиять на нашу планету в ближайшие дни. Он может стать причиной геомагнитных бурь класса G1.

Как говорят синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, геомагнитный шторм 5 баллов прогнозируется 3 июля. СМЕ, который приведет к буре, был выброшен в космос взрывом магнитной нити в южном полушарии Солнца.

Магнитные бури на Земле в течение 2-7 июля

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях прогнозируется однодневная магнитная буря 4 балла и двухдневный шторм 5 баллов.

Сейчас, 2 июля, на Земле бушует магнитная буря 4 балла, которая уже в течение 3-4 июля увеличит свою силу до 5 баллов.

После того к концу недели ожидается минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины и сколько еще продержится аномальная жара. Прогнозом поделился Игорь Кибальчич.