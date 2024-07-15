В Лос-Анджелесе выставят единственный в мире зеленый скелет динозавра: почему у него такой цвет (фото, видео)

Имя динозавра выбрали из-за комаров

Более 22 м длина динозавра зауропода, который станет основным объектом нового крыла Музея естественной истории в Лос-Анджелесе. Однако, кроме размеров, этот травоядный динозавр поражает и тем, что его кости зеленые.

В музей рассказывают, что такая окраска костей уникальна. Необычная окраска костей объясняется заполнением зеленым минералом целадонитом в процессе окаменения. Имя динозавра — Гнатали, произносимый как "Натали". На создание имени вдохновили комары, донимавшие ученых и волонтеров во время раскопок окаменелостей в штате Юта. Его имя избрали методом голосования. "Натали" опередила Эсми, Сейдж, Верди и Олив, став победным именем для вновь прибывшего жителя Юрского периода.

В то время как окаменелости обычно коричневые от кремнезема или черные от минералов железа, зеленые встречаются редко, поскольку целодонит образуется в вулканических или гидротермальных условиях, обычно разрушающих кости. Целадонит попал в окаменелость, когда вулканическая активность около 50-80 миллионов лет назад сделала его достаточно горячим, чтобы заменить предыдущий минерал.

Скелет динозавтра собран полностью

Кости имеют серо-зеленый цвет и являются уникальными.

Динозавр "Натали" жил 150 миллионов лет назад в конце юрского периода, что делает его старше тиранозавра рекса, который жил 66-68 миллионов лет назад.

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