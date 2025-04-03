Судьба Маска еще не решена, но ему уже подыскали новое местечко рядом с любимым Дональдом

Вместе с тем СМИ поспешили сообщить о скорой отставке соратника Трампа

Американский миллиардер Илон Маск, который, по словам его отца, восхищается Путиным, останется "другом и советником" президента США после того, как уйдет с поста главы департамента эффективности. Однако это произойдет еще не сейчас.

Слухи о том, что Маск уже уходит, не соответствуют действительности. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Илон пришел, и мы сказали, что нам нужно, чтобы он сделал правительство более эффективным. Мы сказали, что это займет около шести месяцев, и это то, на что Илон подписался, и его работа еще далеко не закончена. У DOGE (Департамент эффективности правительства — ред.) много работы, и да, эта работа продолжится после ухода Илона. Но по сути, Илон останется другом и советником и для меня, и для президента, и он сделал много хороших вещей", — сказал Вэнс.

По его словам, было не понятно, насколько все забюрократизировано. Маску предстоит еще много работы в этом направлении, и это точно займет гораздо больше времени, чем полгода. Сообщения о том, что Маск уже уходит, вице-президент США назвал фейком.

Напомним, 1 апреля Дональд Трамп заявил, что "в определенный момент" DOGE перестанет существовать, поскольку возглавляющий его Илон Маск может оставаться в качестве специального государственного служащего лишь в течение 130 дней.

На следующий день Politico со ссылкой на три неназванных источника в Белом доме сообщило, что Илон Маск вскоре может отойти от своей роли. Причиной тому называли непредсказуемость главы SpaceX и его характер. По словам источников, Трамп якобы уже сообщил своему окружению, что Маск вскоре покинет администрацию.