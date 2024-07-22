Украину накроют дожди: ожидать ли похолодания в ближайшие дни

Синоптики озвучили прогноз на 22-26 июля

В ближайшие несколько дней в Украине некоторые области периодически будет заливать дождем. При этом ожидается небольшое похолодание в некоторых частях страны.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. По данным синоптиков, долгожданные дождь накроют дважды всю страну, а затем будут лишь в некоторых областях.

Температура воздуха тем временем в западной части упадет до +22 градусов. При этом, на юге ожидается до +33. В северной части — +26..+28. В восточных областях — до +30 и в центре — до +30.

22 июля дожди накроют всю Украину, за исключением нескольких западных областей и Крыма. Столбики термометров будут достигать +33 градусов в часть страны.

Во вторник, 23 июля дождливая погода накроет восточные и западные области. В остальным ожидается пасмурная погода. Максимальная температура воздуха в этот день — +32 градуса, на юге Украины.

24 июля ситуация с температурой будет почти аналогичной. Осадки ожидается вновь в западной и восточной частях.

25 июля практически всю страну залью ливни. При этом восточная, часть западной и южной будут без осадков. Столбики термометров в этот день поднимутся до +32 максимально, на юге страны.

В пятницу, 26 июля, синоптики обещают дожди по всей Украине. Температура останется на прежнем уровне.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сразу после сильной засухи в Украине могут быть потопы. Синоптик рассказала, какими могут быть последствия.