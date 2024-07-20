Вслед за жарой и засухой в Украине могут быть потопы: климатолог сделала прогноз

Такая погода может привести к повышению уровня воды в реках

В Украине после аномальной погоды может прийти период дождей. За раз может выпасть месячная норма осадков или даже 2-3 нормы.

Об этом рассказывает климатолог Светлана Бойченко в материале "Телеграфа "Сейчас в Украине рекордная жара, а чего ждать зимой? — объяснение климатолога".

По словам климатолога Светланы Бойченко, такая тенденция наблюдается уже много лет. Она может привести к повышению уровня воды в реках.

"Когда на смену засушливого периода приходят другие погодные условия, которые могут сопровождаться аномальными осадками в виде ливней. Когда за одну реализацию может выпасть месячная норма осадков и даже больше. В этих условиях когда почва сухая от не способна поглотить эту влагу и поэтому могут возникать подтопления и наводнения", — добавила Светлана Бойченко.

Климатолог сравнила это с ситуацией, когда цветок долго не поливается. Затем при поливе вода определенное время будет стоять сверху, не всасываясь в грунт.

Такая же ситуация наблюдается и в природных экосистемах. От нее особенно страдают города — там не уделяют должного внимания дренажным системам или плохо оборудованым стокам.

Ранее "Телеграф" писал, почему прогнозы погоды в Украине не сбываются. Также мы писали о неутешительном прогнозе от синоптиков на следующие годы.