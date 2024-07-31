Каннибальский выброс из Солнца уже коснулся Земли: какой мощности бурлит магнитная буря

Астросиноптики прогнозируют, что за этим выбросом последуют новые вспышки на светиле

Каннибальский СМЕ уже прибыл на Землю, но не вызвал сильную магнитную бурю, как ожидалось. Кроме него нашей планете также угрожают новые выбросы корональной массы из Солнца.

СМЕ, состоявший из 4 выбросов, поразил магнитное поле Земли 30 июля поздно ночью. Удар спровоцировал незначительную геомагнитную бурю класса G1 с полярными сияниями, говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Ученые отмечают, что эти последствия слабы по сравнению с тем, что ожидалось. Это произошло из-за того, что внутри этого Каннибальского СМЕ намагниченные поля были направлены в неправильном направлении, поэтому они плохо "соединились" с магнитосферой Земли. В результате шторм был незначительным (G1) вместо сильного (G3).

В то же время новые два выброса корональной массы (СМЕ) направляются к нашей планете. Они могут стать причиной геомагнитных бурь класса G2 в последний день июля и 1 августа.

"Во время таких штормов полярные сияния можно увидеть невооруженным глазом в северных штатах США и Центральной Европе", — резюмировали ученые.

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