Туристы обнаружили новый вид хамелеона на Мадагаскаре: он поражает размерами (фото)

Вид мог выжить благодаря частному владельцу земли, который дал лесу восстановиться в течение 20 лет

Прыгающие пауки, гигантские многоножки и не только прячутся в джунглях Мадагаскара, однако туристам удалось найти куда более милого жителя этих джунглей. На участке прибрежного тропического леса, находящегося под угрозой уничтожения, туристы обнаружили новый вид лиственных хамелеонов. Его назвали Brookesia nofy.

Об этом пишет NewScientist. Размер этого хамелеона – менее половины длины указательного пальца человека – около 33 миллиметров. Туристы разместили фотографию необычного хамелеона в сети, что позволило ученым заметить его.

В общем лиственные хамелеоны из этого рода все миниатюрные, их цвет похож на цвет опавших листьев и они являются одним из рекордсменов по маленьким размерам тела. Предыдущий от хамелеона Brookesia nana был описан в 2021 году. Его длина всего 22 мм. Именно он считается самой маленькой рептилией в мире.

Brookesia nofy длиной 33 мм

Новый вид Brookesia nofy лишь немного больше. И он уже под угрозой исчезновения, ведь от прибрежных тропических лесов, где живет хамелеон, осталось всего около 10%. Возможно, этот вид сохранился именно потому, что участок леса, где он проживает, находится на территории частного заповедника. Там же располагается гостиница – владельцы не трогали лес на протяжении последних 20 лет.

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