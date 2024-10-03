Укр

Ученые изменили прогноз: сильная магнитная буря может начаться раньше

Автор
Марина Бондаренко
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Солнце
Солнце. Фото Открытые источники

Отдохнуть не удастся

Из Солнца на нашу планету следует выброс корональной массы (СМЕ), который должен был повлечь за собой геомагнитный шторм 5 октября. Однако он может прилететь уже 4 октября.

По словам ученых с сайта исследования космической погоды Spaceweather, CME следует к Земле после мощной солнечной вспышки класса X7.1. Он произошел 1 октября.

Согласно модели ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), СМЕ прибудет 4 октября, потенциально повлекший за собой сильную геомагнитную бурю класса G3 или 7 баллов.

"CME достаточно слаб и, на первый взгляд, не может обеспечить мощность, необходимую для сильного шторма. Однако в это время года даже слабые CME могут быть эффективны благодаря осеннему эффекту "Рассела-Макферона", — говорят астросиноптики.

Следует напомнить, что эффектом "Рассела-Макферона" называется явление, когда в магнитном поле Земли есть трещины. Через них протекает солнечный ветер, который может подпитывать геомагнитные бури даже без влияния СМЕ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине в начале октября. Без сюрпризов не обошлось.

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#Прогноз #Магнитные бури #График