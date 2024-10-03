Страны до сих пор "сражаются" за обломки испанского корабля "Сан-Хосе": что не могут поделить

Его случайно потопили британцы

В мире до сих пор идет ожесточенная битва за затопленный испанский галеон "Сан-Хосе". Корабль утонул более 300 лет назад у берегов Колумбии с грузом золота, серебра и изумрудов на миллиарды долларов.

Как пишет BBC, дело о том, кому действительно принадлежат эти обломки находится на рассмотрении Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

Отмечается, по мнению правительства Колумбии, более целесообразно поднять обломки судна и поместить их в музей. Однако охотники за сокровищами против, ведь стоимость груза может достигать 18 миллиардов долларов (более 743 млрд грн).

Обломки Сан-Хосе

А вот археологи и ученые поддерживают совершенно противоположное мнение, по их словам, по всему миру на дне океанов и морей тысячи обломков кораблей, которые следует там оставить. Морские историки отмечают, что "Сан-Хосе" — кладбище, и его следует уважать как таковое: около 600 человек утонули, когда корабль затонул.

"Это большой беспорядок, и я не вижу легкого выхода из этого, — говорит Карла Ран Филлипс, историк, написавший книгу о "Сан-Хосе". — Испанское государство, колумбийское правительство, разные группы коренного населения, кладоискатели. Я не думаю, что все могут быть удовлетворены".

Заметим, что пока не решено, кому будут принадлежать обломки и что с ними сделают, ведь судебный процесс продолжается.

Что известно об испанском галеоне "Сан-Хосе"

Корабль затонул в 1708 году. Он плыл с территории современной Панамы в портовый город Картахена в Колумбии. Оттуда "Сан-Хосе" должен был пересечь Атлантику в Испанию, но испанцы в то время воевали с англичанами, и британский военный корабль перехватил его.

И во время его абордажа ошибочно выпустили пушечное ядро ​​в пороховые склады "Сан-Хосе". Корабль взорвался и затонул за считанные минуты.

Потопление корабля "Сан-Хосе"

В 1980 году американская спасательная компания Glocca Mora обнаружила обломки затонувшего испанского галеона. Она пыталась убедить колумбийцев пойти на партнерство, чтобы собрать сокровища и разделить доходы, однако обе стороны не смогли договориться о том, кто какую часть должен получить, и погрузились в судебную битву. Эти баталии продолжаются до сих пор.

"Сан-Хосе" часто называют "святым граалем кораблекрушений", но, по данным ООН, это лишь одно из примерно трех миллионов затонувших судов на дне океана.

Ранее "Телеграф" писал, что у берегов США нашли "корабль-призрак" времен Второй мировой, потерянный на 80 лет.