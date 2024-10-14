Такого еще не откапывали. Уникальная находка украинских археологов заинтересовала даже европейские СМИ (фото)

Античную амфору с редким клеймом мастера нашли неподалеку от знаменитого Бельского городища на Полтавщине

Нынешний сезон археологических раскопок возле знаменитого Бельского городища недалеко от поселка Котельва Полтавской области завершился сенсационно: здесь был найден обломок античной амфоры IV века до нашей эры с редким клеймом мастера. Уникальность находки в том, что до сих пор, за более чем 70 лет научных исследований в пределах Бельского микрорегиона, подобных артефактов не обнаруживали.

Артефакт-загадка

Собственно, это даже не ручка, а ее кусочек. Само же клеймо стоит близко к излому. Как оно читается и что значит, учёные пока не могут разгадать.

— Пока не можем точно сказать и того, что там делала эта ручка, — шутит директор Историко-культурного заповедника "Бильск" Игорь Корост. – Ведь центром производства амфор, по данным ученых, был греческий остров Фасос (современное название Тазос) в Эгейском море. На место производства указывают характерный цвет и структуру глины. На Фасосе жило много гончаров, и каждый из них имел свое клеймо. Однако фактически ежегодно по тогдашней традиции клейма менялись, поэтому найти аналог этой ручки или целого изделия чрезвычайно сложно. Конечно, мы приступили к поиску аналогов. Уже пересмотрели многие материалы в пределах Бельского микрорегиона, исследовавшиеся скифские памятники Лесостепи и Степи, но ничего подобного не обнаружили.

Обломок античной амфоры IV века до нашей эры с редким клеймом, фото Игоря Короста

По словам директора заповедника, информация о недавней находке под Котельвой облетела европейские СМИ. Он лично интересовался у европейских ученых аналогами амфор, однако пока никакой ясности нет, и артефакт остается загадкой.

Участник археологической экспедиции старший научный сотрудник Музея археологии Харьковского государственного университета им. В.Н. Каразина, специалист по античным изделиям Станислав Задников добавил, что ценность находки в том, что фасоское клеймо впервые было найдено не на самом Бельском городище — самом большом поселении скифского времени (конец VIII — начало III веков до нашей эры) — а в его округе, где население, скорее всего, занималось земледелием, а не торговлей.

Обломок античной амфоры IV века до нашей эры с редким клеймом, фото Игоря Короста

— Мы уже три года исследуем "Старый карьер", однако наслоений скифской эпохи IV в. до н.э., которым датируется ручка, в этом поселении до сих пор не обнаруживали, — говорит он. — Возможно, что-нибудь прояснится в следующие полевые сезоны. Ранее археологи встречали здесь древности скифского времени, а также отдельные жилые и хозяйственные объекты, но все они датируются VI-V вв. до н. Теперь вот случилась ручка амфоры с клеймом IV века, то есть она младше всех предыдущих археологических находок.

Клейма (метки) на амфорах – это важнейший археологический источник для датировки предмета, а также культурного слоя, в котором он найден. Мы еще будем подробно изучать надпись на клейме. О результатах исследования артефакта подготовим отдельную публикацию. Пока же идет работа над определением точной даты производства амфоры, обломок от ручки которой был найден. По некоторым признакам эту дату можно будет назвать очень точно, погрешность будет разве что от десяти до одного года.

Так могла выглядеть тасоская амфора

Археологи допускают, что рано или поздно, исследуя "Старый карьер", они обнаружат наслоение IV века до нашей эры.

— Античная керамика, которую тысячелетиями хранит наша земля, это признак развитости этой территории в прошлом, — говорит Игорь Корост. — В какое-нибудь слаборазвитое поселение античный импорт не попадал бы. То есть здесь проходил торгово-экономический обмен, и таким образом сюда могла быть завезена амфора, обломок которой и найден. Мы со Станиславом Задниковым с большой вероятностью допускаем, что со временем эта территория нас еще удивит артефактами более позднего периода, а именно IV века до нашей эры. Ведь вокруг Бельского городища наблюдался расцвет других поселений, поэтому нужно рассматривать все во взаимосвязи.

На скифский период наслоилась "бронза"

— Только что обнаруженный объект культурного наследия "Старый карьер" раскинулся чуть дальше к северо-востоку от Бельского городища и практически примыкает к Котельве с севера, — продолжает Игорь Корост. — Эти два поселения разделяет Ворскла: городище находится на правом берегу реки, а "Старый карьер" — на левом. Древняя Ворскла была судоходна и греки, следовательно, доставляли в эти края свой товар, скорее всего, водными артериями.

Бельское городище, Полтавская область

Кстати, туристы нас часто спрашивают, как древние люди построили такие мощные валы и рвы вокруг городища. Имели ли они лопаты? Мы ничего не можем ответить, поскольку не находим археологических доказательств существования лопат. Случались орудия, похожие на современные тяпки или кирки, поэтому можно допустить, что предки добывали ими землю и насыпали ее в корзины из лозы, а затем переносили на строительные объекты.

Исследования "Старого карьера" начались после того, как в марте 2022 года военные сообщили нам о том, что им встречается в этой местности много разной керамики. По теплу, когда опасность пришествия русских войск со стороны Сумщины прошла, археологи приступили к исследованию местности. Она действительно была "напичкана" большим количеством керамических обломков и различных объектов, как и на Бельском городище.

За время масштабных раскопок на Старом карьере были обнаружены жилые и хозяйственные объекты эпохи бронзы и скифского времени. Среди артефактов — преимущественно керамика, но иногда встречались и изделия из металла.

Из материалов нашей эры на "Старом карьере" очень редко фиксируются находки ХVІІ-ХVІІІ веков. В этом году, например, была найдена подкова, которая могла быть случайно потеряна.

Поселение интересно в том плане, что оно многослойное: эпоха бронзы наслаивается на скифский период. Среди древностей эпохи бронзы выделяются материалы, характерные для нескольких культурно-исторических сообществ. Пока трудно сказать, как эти сообщества уживались, как контактировали жители. Чтобы можно было дать ответы на эти вопросы, исследователям нужно еще два-три года, а лучше лет пять поработать на этой территории.

В общем, научные исследования Бельского городища и его округа проводятся уже более 70 лет. И каждый раз археологи находят здесь что-нибудь интересное: золотые украшения для одежды, оружие и посуду, а также немало захоронений, датируемых серединой VI века до нашей эры.

Исследования "Старого карьера" проходят при финансовой поддержке международных партнеров — Немецкого археологического института и Международного альянса защиты культурного наследия в зоне конфликтов "АLIPH Foundation".

По результатам исследований, ученые ежегодно или раз в два года устраивают выставки, на которых представляют новые археологические находки. В галерее искусств Полтавского художественного музея демонстрируется выставка артефактов, найденных в 2022-2024 годах. Обломок древней ручки старинной амфоры с клеймом в нее не попал, поскольку был найден совсем недавно и пока будет храниться в фондах Историко-культурного заповедника "Бельск". Поэтому рассмотреть его вживую можно будет не раньше, чем через год. К тому времени, скорее всего, об уникальной находке появится больше информации.

Напомним, что Бельское городище отождествляется учеными с древним городом Гелон, о котором писал древнегреческий историк Геродот. Археологические исследования подтверждают, что в скифские времена на этой территории существовал политический, экономический и культурный центр древнего предгосударственного образования племен Днепровской Лесостепи.