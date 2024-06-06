В Киеве проводятся уникальные раскопки: что удалось найти археологам (фото)

Все предметы и коллекции передадут на постоянное хранение в заповедник "Киево-Печерская лавра"

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" продолжает раскрывать свои тысячелетние тайны. Так, в Митрополичьем саду уже стартовал новый сезон археологических раскопок на месте стеклодельной мастерской XI-XII веков.

Интересно, что ее впервые обнаружил еще в 1951 году археолог Владимир Богусевич. Об этом сообщается на официальной странице Национального заповедника Киево-Печерская Лавра в Фейсбук.

Так, еще в 1951 году во время исследования провала в Митрополичьем саду известный археолог Владимир Богусевич нашел остатки стеклодельной мастерской конца XI — начала XII веков с горнами для изготовления стекла и остатки монастырских стен XII века.

Остатки стеклодельной мастерской конца XI — начала XII веков

Затем была пауза во много десятилетий, и к делу присоединились уже современные ученые. В 2021 году начальник научно-исследовательского отдела археологии Заповедника Сергей Тараненко обнаружил границы раскопа команды Богусевича и взялся дальше изучать то, что скрывалось под землей.

Ему и его команде удалось исследовать несколько объектов, оставшихся без внимания в XX веке. Современные ученые на этом месте нашли двухъярусное сооружение, в котором, скорее всего, проживали тогдашние мастера.

В этом сезоне исследования стеклодельного комплекса планируют завершить и проанализировать находки всех предыдущих лет.

Археологи продолжили дело Владимира Богусевича

Первыми мастерами-стеклодувами, по всей видимости были византийцы, которые имели собственные секреты изготовления стекла.

Мастерская, обустроенная для отделки Успенского собора, специализировалась на создании смальты и из нее, в частности, выкладывали удивительные мозаики.

Подмастерьями у византийских стеклоделов были местные. Со временем иностранные специалисты уехали, а местные решили продолжить дело "учителей" и самостоятельно переформатировали мастерскую.

Место раскопок

По словам Сергея Тараненко, приезжие мастера, очевидно, не поделились с древнерусскими своими тайнами, в частности формулой изготовления стекла. Ведь, сравнивая найденные материалы, исследователи заметили разницу.

Найденные археологами артефакты

За несколько лет исследований ученые собрали более 10 тысяч единиц материала. Их изучат вместе с новыми находками, которые еще впереди.

"В этом году мы поставим точку в изучении этого уникального стеклодельного комплекса, охватив исследования Богусевича и наши за три года, и будем проводить расширенный анализ. Мы делаем прочистку, промывку, берем даже самое мелкое стекло для будущего изучения, для сравнения того стекла, которое было в Европе, а значит, было и у нас, потому что мы имели то же самое", — резюмировал Сергей Тараненко.

Стоит отметить, что все предметы и коллекции, найденные во время проведения работ, передадут на постоянное хранение в отдел научно-фондовой работы Заповедника.

Сезон раскопок уже стартовал

Место раскопок

Археологи отбирают даже самые мелки осколки стекла

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