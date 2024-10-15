Ученые откопали уникального нефритового дракона возрастом 5000 лет (фото)

Артефакт единственный в своем роде

Сокровище из более 100 нефритовых артефактов каменного века, обнаруженное археологами во внутренней Монголии. Среди ней обнаружили крупнейшего нефритового дракона, когда-либо обнаруженного в культуре Хуншань, царившей здесь в эпоху неолита.

Его обнаружили в каменной гробнице в городе Чифэн, сообщает китайское госинформагентство Синьхуа. Размеры дракона 15,8 см в длину, 9,5 см в ширину и 3 см в толщину. Его нашли в уникальной круглой гробнице с квадратным алтарем к югу от нее. Кроме нефритовых изделий, в этом месте нашли остатки человеческих скелетов и изделия из глины.

Уникальный нефритовый дракон

Находкам примерно 5100-5000 лет. Они связаны с культурой Хуншань, процветавшей во внутренней Монголии и близлежащих провинциях Ляонин и Хэбэй в течение каменного века. Эта культура производила одни из самых древних известных нефритовых предметов в мире, обычно для погребальных ритуалов. Хотя было раскопано более 1100 мест культуры Хуншань, этот курган является самым большим в своем роде, обнаруженным во внутренней Монголии.

Раскопки кургана

Другой реликвией, найденной на месте, был нефритовый головной убор, похожий на артефакт, сделанный представителями другой далекой культуры в современной провинции Аньхой. Ученые полагают, что обе популяции, вероятно, обменивались товарами на большие расстояния.

Нефритовый артефакт

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