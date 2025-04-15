Сильный ветер и ливни как в мае. Кому не повезет с погодой (прогноз)

В одной из областей будет шквальный ветер

После морозов, снега и заморозков в Украине наконец-то пришло тепло. В некоторых областях Украины почти лето, однако на части территории ожидают сильные ливни.

По данным ресурса Weather, дожди будут в Ужгороде: там 15 апреля синоптики прогнозируют ливневые дожди с вероятностью 75%. Температура воздуха достигнет +14°C днем, а ночью опустится до +12°C. Юго-восточный ветер будет иметь скорость 16 км/ч. Влажность воздуха составит 81%.

Во Львове 15 апреля ожидается дождь, а дневная температура поднимется до +18°C. Осадки наиболее вероятны вечером. Ночью воздух остынет до +10°C. Ветер юго-восточный, 13 км/ч, вероятность осадков – 49%. Также осадки ожидаются с 24 апреля — в течение трех дней здесь ожидаются сильные дожди и ливни.

Погода во Львове

Погода во Львове

Тернополь и Ивано-Франковск 15 апреля будут находиться под влиянием облачной погоды без существенных осадков. Температура достигнет +18°C днем и снизится до +9°C ночью. Юго-восточный ветер в Тернополе будет достаточно сильным – до 22 км/ч, а в Ивано-Франковске – 16 км/ч. Впрочем, будет дождь после Пасхи — с четверга 24 апреля и по меньшей мере до воскресенья здесь ожидают сильные осадки.

Ивано-Франковск погода

Погода в Тернополе

В последующие дни во всех западных областях будет наблюдаться значительное потепление. Уже 16 апреля в Ужгороде ожидается +24°C, во Львове и Ивано-Франковске — до +23°C, а в Тернополе — до +21°C.

Напомним, в Украину мчится весеннее тепло и солнечная погода. Каким регионам повезет в выходной?