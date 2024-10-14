Жизнь в космосе может быть очень близко к Земле: NASA отправляет зонд на поиски (видео)

В общей сложности миссия продлится почти 10 лет

Жизнь в Солнечной системе ищут не только на Марсе. Ученые уверены, что потенциально интересно в этом Европа, спутник Юпитера. 14 октября стартует миссия крупнейшего из когда-либо разработанных зондов NASA. Путешествие в Юпитер займет 5,5 лет, зонд будет преодолевать 2,9 миллиарда километров.

Ученые не будут искать конкретные следы жизни, а узнают, есть ли в Европе составляющие, которые позволят существовать жизни. По мнению ученых, под ледяной поверхностью Европы находится жидкий океан, именно его будет искать миссия Europa Clipper.

Предварительно спутник Юпитера изучали в 90-х, новый зонд будет иметь множество сложных инструментов, которые будут рассматривать структуру и состав ледяной поверхности Европы, ее глубину, соленость океана, то, как ледяной слой взаимодействует с жидкой водой. Надеяться на высокоразвитую цивилизацию не стоит – ученые считают, что в океане могут содержаться бактерии.

После более чем пятилетнего путешествия к спутнику Юпитера, сама миссия продлится четыре года. Зонд будет пролетать над Европой 49 раз. Максимальное приближение – 25 км к поверхности.

Зонд, который будет изучать Европу

Ранее "Телеграф" рассказывал, что компании Илона Маска SpaceX удалось впервые в истории работы посадить носитель космического корабля после запуска. Для этого использовался экспериментальный метод, предыдущие четыре попытки были неудачными.