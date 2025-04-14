Мошенническая реклама "военных адвокатов" заполонила киевское метро: что говорят в КГГА

На транспорте коммунальной собственности можно размещать любые объявления

Несмотря на то, что так называемые "военные адвокаты" на микроавтобусах не имеют ничего общего с адвокатурой и, по сути, занимаются помощью ухилянтам, их рекламами просто увешана столица. Недавно журналист издания сфотографировал таковые в киевском метро.

Кто отвечает за содержание рекламных объявлений в столичном метрополитене? "Телеграф" обратился к начальнице Управления по вопросам рекламы КГГА, чтобы выяснить, проверяет ли ее департамент содержание и форму рекламных объявлений в коммунальном транспорте с целью недопущения размещения запрещенного, провокационного, оскорбительного или сомнительного контента (продажи наркотиков, публичных домов, уклонение от мобилизации, службы в рядах армии врага, гадалок, онлайн-казино страны агрессора и т.д.).

В ответе на информационный запрос издания Управления по рекламе исполнительного органа Киевского городского совета отметило: "При согласовании размещения рекламы на транспорте вмешательство в форму и содержание рекламы запрещается".

"Средства рекламы на транспорте коммунальной собственности устанавливаются и обслуживаются субъектами хозяйствования – распространителями рекламы. На таких рекламных средствах рекламные сюжеты размещаются на основании договоров между заказчиками рекламы (рекламодателями) и распространителями рекламы – владельцами рекламных средств", – говорится в ответе.

Фактически, как следует из официального ответа, у КГГА есть Управление рекламы, которое никак не контролирует содержание рекламных сообщений. Следовательно, на транспорте коммунальной собственности можно размещать любые объявления, поскольку проверкой их содержания никто не занимается.

Кто такие "военные адвокаты"?

Так называемые "военные адвокаты", недавно появившиеся на улицах Киева и других городов Украины на брендированных микроавтобусах, не имеют никакого отношения к адвокатуре и военной службе.

За этим проектом стоит бывшая бердянская бизнесвумэн Виктория Павленко, чья фирма "Корпорация правовой форпост "Альфа" появилась только в марте 2025 года, сменив название с "Агронейм", ранее занимавшейся грузовыми перевозками.

Адвокатский опыт Павленко ограничивается преимущественно делами семейного права, без опыта в военном праве. По данным системы Опендатабот, за почти восемь лет работы она вела только 17 дел, ни одно из которых не касалось военного права.

Микроавтобусы "военных адвокатов", как призналась сама Павленко, находятся в аренде у разных ФЛП. Часть транспорта оформлена на Анатолия Смеяна, подозреваемого в торговле наркотиками.

Особое внимание привлекает то, что "военные адвокаты" рекламируют себя как спасителей для уклоняющихся и военнообязанных, обещая решить проблемы с ТЦК. За их услуги, как сообщается в соцсетях, просят от 3 тысяч долларов.

Их деятельность, включающая силовые стычки с работниками ТЦК и использование людей в военной форме без опознавательных знаков, вызвала беспокойство правоохранителей и уже привела к открытию уголовных производств. В частности, после инцидента возле Голосеевского ТЦК был задержан водитель одного из микроавтобусов, ранее подозреваемый в незаконном хранении и сбыте кокаина.

Национальная ассоциация адвокатов Украины официально заявила, что эти "юристы" не имеют никакого отношения к адвокатуре, а в Украине не существует ни "военной адвокатуры", ни лиц с правовым статусом "военные адвокаты".

Эксперты и военные блоггеры, в частности полковник Анатолий Штефан, считают, что деятельность "военных адвокатов" может быть направлена на создание провокаций и информационных поводов для российской пропаганды, подрывающей обороноспособность Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети раздувают "предательство" из-за задержания волонтера возле ТЦК в Киеве. Мы рассказывали, что там произошло.