В США хотят ввести более жесткие санкции против России, — Reuters

Демократы пытаются подготовиться к возможному отказу России от участия в переговорах

Демократы в Палате представителей Конгресса США представили новый законопроект, направленный на поддержку Украины и ужесточение санкций против России. Документ появился 14 апреля как ответ на позицию администрации президента Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны.

Как сообщает Reuters, конгрессмен Грег Микс, ведущий демократ в Комитете по иностранным делам, подготовил Закон о поддержке Украины. Документ предусматривает финансирование безопасности и восстановления Украины, а также введение жестких санкций против России.

Законопроект был представлен через две недели после того, как сенаторы от обеих партий представили собственную инициативу по санкциям, которые будут применены к России в случае ее отказа от участия в мирных переговорах с Украиной.

Законодательная инициатива демократов состоит из трех глав. Первый подтверждает поддержку Украины и НАТО и предлагает создание должности специального координатора по восстановлению Украины. Вторая глава предусматривает помощь Киеву в сфере безопасности, включая прямые займы и военное финансирование. Третий вводит жесткие санкции и экспортный контроль против России, в частности финансовых учреждений, нефтяной и горной промышленности, а также российских чиновников.

В то же время в Белом доме растут споры по поводу того, как урегулировать российско-украинскую войну. По данным Reuters, часть чиновников администрации Трампа предполагает, что Украина должна уступить территорию России, в то время как другие выступают за более серьезную поддержку Киева.

Недавно действующий президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России, введенных еще администрацией Джо Байдена. Согласно указу, опубликованному в Федеральном реестре США, на один год продлено чрезвычайное положение, введенное после российской агрессии против Украины.