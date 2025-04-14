Умер известный украинский режиссер Александр Муратов

Прощание состоится 17 апреля

В понедельник, 14 апреля, стало известно о смерти режиссера, поэта, члена правления Национального союза кинематографистов Украины Александра Муратова. Ему было 89 лет.

Об этом сообщили близкие режиссера в его профиле в Facebook. Причины смерти не указаны.

"Прощание с Александром Игоревичем состоится в четверг 17 апреля в 11:00 в центральном ритуальном зале Байкового кладбища в Киеве. Искренние соболезнования родным, жене Виктории и всей кинематографической семье Украины", — говорится в сообщении.

Как известно, Муратов был кинорежиссером, киносценаристом, поэтом, литератором, публицистом, заслуженным деятелем искусств УССР (1990). Кавалер Ордена "За заслуги" III степени (2008).

Под его руководством были сняты почти три десятка кинофильмов и больше десяти документалок. Начинал работать на Одесской киностудии, но затем перебрался в киностудию Довженка в Киеве. Наибольшую известность он получил за кинотрилогию "Танго смерти" по произведениям Николая Хвилевого. Трилогия получила премию Всеукраинского культурно-научного фонда Т. Г. Шевченко "За выдающийся вклад в национальное и государственное возрождение Украины".

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине скончался известный кинооператор Юрий Бордаков в возрасте 77 лет. У него было звание заслуженного художника УССР.