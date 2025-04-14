"Пропагандисты уже готовят россиян": Зеленский сделал заявление об окончании войны

Без давления на Россию бои будут продолжаться

Российские пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не приведет к завершению войны. И если не будет сильного международного давления, то Москва будет готова продолжать боевые действия.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогу 14 апреля. По его словам, Украина продолжает работу во всех форматах, которые позволят восстановить мир и дать стабильную и длительную безопасность.

"Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. И причина этого только одна – они там в Москве сейчас не боятся. И если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и дальше будут делать то, к чему они привыкли – в дальнейшем будут воевать. Это уже стало русской государственной привычкой – воевать против соседей, экспортировать ненависть и уничтожать жизнь. Мы все хотим, чтобы это прекратилось", — сказал он.

По словам, Зеленского 34 дня назад Украина приняла предложение США о безусловном и полном прекращении огня, однако Россия продолжает наносить удары по мирным городам, чем демонстрирует свое нежелания завершать войну.

Он добавил, что Украина готова к быстрому миру, поскольку никогда не желала войны. Поэтому она работает во всех форматах, которые могут привести к завершению боевых действий.

"И когда война завершится, мир будет абсолютно четко знать, что это произошло, потому что Россию как агрессора принудили к миру. Агрессора, пришедшего на украинскую землю в 2014 году. Одиннадцать лет тому назад. И всем важно, чтобы это не заняло еще годы", — сказал он.

Ранее Телеграф также писал о том, как Зеленский видит развязывание войны. По его мнению, война может завершиться только из-за переговоров, которые должны базироваться на четких условиях и требованиях к России.