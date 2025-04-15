В день удара по Сумам в городе все-таки должны были награждать военных? Что об этом известно

Среди погибших – дети

Ужасный ракетный удар по городу Сумы 13 апреля унес жизни 35 гражданских, еще более 100 получили ранения. Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской ОВ Владимир Артюх якобы организовал церемонию награждения военных в укрытии Конгресс-центра СумГУ. Артюх признал, что в день ракетного удара по Сумам было запланировано награждение военных 117 бригады территориальной обороны.

В комментарии "Общественному" Артюх сказал, что был приглашен на это мероприятие, но заявил, что организатором был не он. Однако кто его организовал, сказать отказался.

Артюх на месте ракетного удара

Местное издание "Кордон.Медіа" обратилось к главе Сумской ОВА с просьбой разъяснить ситуацию, однако он не ответил. В 117-й бригаде отказались комментировать это событие.

"Также нам известно, что к участию в мероприятии вероятно были приглашены представители Сумских ОВА, РВА, горсовета, облсовета, а также заместитель командующего Сухопутными войсками генерал-майор Александр Нестеренко, представитель 5-го пограничного отряда и собственно военнослужащие 117-й бригады ТРО. Мы обратились к ним комментариями. Ожидаем ответов", — сказано в сообщении.

Ректор СумГУ Василий Карпуша отметил, что укрытия на территории университета официально определены, там могут проходить различные мероприятия. Он пояснил, что во время воздушной тревоги в укрытие для защиты от обстрелов может заходить кто угодно, администрация не контролирует, кто там находится. На вопрос, знали ли в СумГУ, что в одном из зданий будет мероприятие по награждению военнослужащих ректор не ответил.

Удар по Сумам — что известно

Напомним, утром 13 апреля, в Вербное воскресенье, россияне двумя ракетами атаковали центр Сум. Одна из них попала непосредственно в укрытие, другая – взорвалась в воздухе. В результате удара погибли 35 человек, еще 129 получили ранения.

Ответственность за убийство мирных жителей лежит в России. В то же время, есть определенные правила поведения в прифронтовом городе и, по словам Артема Семенихина, Артюх их якобы нарушил и "дал повод" россиянам обстрелять город и прикрыть свой террор заявлениями об ударах по военным объектам.

Чиновник заявил, что даже в его Конотопе люди знали, что Артюх собирал военных 117 бригады на церемонию награждения. Все военнослужащие, по словам Семенихина, находились в укрытии и не пострадали.

Как сообщал "Телеграф", духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс осудил Россию за удар по Сумам 13 апреля. Он призвал всех верующих мира публично осудить РФ и "выступить единым фронтом против этого зла".