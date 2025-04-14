Обещанного три года ждут? Почему Украина до сих пор не получила обещанные Байденом "Пэтриоты"

Украина имеет лучшую на данный момент в мире систему ПВО, но есть нюанс

На днях в Брюсселе прошла встреча военной поддержки Украины в формате Рамштайн, главной темой которой было усиление ПВО и поставки вооружения. По ее итогам в этом году Берлин поставит Киеву еще четыре системы ПВО IRIS-T. Однако этого будет мало, чтобы закрыть небо от вражеских атак.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Он объяснил, против каких летательных аппаратов техники будут эффективны IRIS-T.

По его словам, это отличная система ПВО, которая по уровню инновационности, пожалуй, является лучшей на данный момент в мире. Однако она эффективна только для противодействия летательным аппаратам, не являющимся баллистическим оружием.

— Крылатые ракеты, "шахеды" они будут отлично сбивать в радиусе 25-40 км. В качестве объекта системы ПВО они будут довольно эффективны, но абсолютно ничего не могут поделать против баллистики. Поэтому нам нужны в первую очередь системы Patriot, которые показали свою эффективность, — говорит авиационный эксперт.

По его мнению, даже система ПВО SAMP/T не так эффективна, потому что не имеет такого радиуса действия и не перекрывает такие площади, как это делает зенитно-ракетный комплекс Patriot.

— Поэтому нам нужен "Пэтриот". Нам еще в прошлом году обещали семь [комплексов], затем Байден сбил до шести. Из этих шести нам достался один, который передали немцы. Нам досталось две пусковые, которые передали Нидерланды. И уже месяца три-четыре нам говорят, что три комплекса из семи, которые в свое время закупила Румыния, они поставили, четвертый — разворачивают и пообещали, что три комплекса нам передадут.

Но создается впечатление, что эти три комплекса пообещали передать в обмен на что-то, на каких-то условиях. И эти условия пока не выполнены, поэтому наши люди там учатся, но эти комплексы нам еще не передали, — подытожил Константин Криволап.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", могут ли россияне производить 500 "шахедов" в день.