Терпение у Трампа заканчивается? В США снова пригрозили Ирану на фоне соглашения о ядерке

Трамп против создания Ираном любого ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран намеренно затягивает заключение ядерного соглашения. Тегеран должен отказаться от любых стремлений создать свое ядерное оружие.

Об этом пишет Reuters. По словам Трампа, США следят за Ираном и категорически против обретения им статуса страны с ядерным арсеналом.

Американский лидер предупреждает Тегеран, что если он не откажется от своих стремлений к созданию ядерки, это будет иметь последствия. Штаты могут ударить по атомным объектам столицы Ирана.

"Я думаю, что они нас прослушивают. Иран должен избавиться от концепции ядерного оружия. У них не может быть ядерного оружия", — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос корреспондента, входит ли в понятие ответа военный удар по ядерным объектам Тегерана, Трамп сказал: "Конечно, предполагает". К тому же он подчеркнул, что у иранцев не так много времени, им следует ускориться, чтобы избежать жесткого ответа, потому что "они достаточно близки" к разработке ядерного оружия.

Отметим, что расстояние от границ США до границ Ирана составляет более 10 тысяч км.

США и Иран на карте

В то же время, Иран планирует обсудить это ядерное соглашение с Россией, ведь накануне второго раунда переговоров с США министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поедет в Москву. Как сообщает Yahoo News, там он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Эта поездка позволит "обсудить последние события, связанные с переговорами в Маскате".

Напомним, что несколько дней назад позиция Трампа была якобы более лояльная, по данным СМИ. Ведь он соглашался пойти на компромисс с Ираном для подписания временного, а затем долговременного ядерного соглашения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп ответил, готов ли начать войну против Ирана.