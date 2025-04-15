Трампу предлагают более жесткую позицию по отношению к Путину, однако есть препятствие, - WSJ

Трамп надеется остановить войну в Украине частично для того, чтобы устранить главное препятствие для более широкого сближения с Кремлем, говорится в статье

Несколько чиновников президента США Дональда Трампа, в том числе государственный секретарь США Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог советуют ему занять более жесткую позицию в отношении главы России Владимира Путина. Однако Трампу более близка позиция спецпосланника Стива Виткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир и предлагает отдать ему четыре области Украины (Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую).

Рубио и Келлог призывают Трампа быть осторожнее в общении с Путиным, пишет The Wall Street Journal. Они рекомендуют главе США быть более скептическим по поводу заявлений президента РФ, что тот якобы хочет заключить мирное соглашение.

Отмечается, что Россия отвергла призыв Трампа к прекращению огня. Путин пытается затянуть переговоры и добиться лучших условий для себя.

"Трамп надеется остановить войну в Украине частично для того, чтобы устранить главное препятствие для более широкого сближения с Кремлем. Порой он выглядел нетерпеливым к Путину, но не выполнил свою угрозу ввести новые санкции на экспорт российской нефти", — говорится в статье.

Бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента Дэниел Фрид заявил, что Государственный департамент и Министерство финансов готовят варианты ужесточения санкций против России. Это на случай, "если Трамп действительно решит, что с него достаточно Путина".

Как сообщал "Телеграф", на днях Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает новых инициатив, которые могут помочь завершить войну. Он также впервые четко признал, что именно Путин является главным виновником войны.