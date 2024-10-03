В Бразилии археологи раскопали дедушку динозавров, а в Англии – следы доостровной эпохи

Некоторые артефакты еще времен мезолита

Археологи из разных уголков мира продолжают удивлять научный мир своими находками. В Великобритании обнаружили следы человеческой деятельности старше 8500 лет. В то же время в Бразилии нашли остатки нового вида динозавра.

В графстве Вустершир, Англия, археологи раскопали тысячи артефактов на участке Майлстоун-Граунд. Как сообщает BBC, среди находок – фрагменты римской керамики, кремневые орудия, кости животных и людей. Самое интересное, что некоторые артефакты датируются мезолитом – периодом, когда Великобритания еще не была островом.

Нина О’Хейр из археологической службы Вустершира говорит: "Эти находки датируются временем, когда Британия приобретала свой современный вид". По словам археолога Джейми Уилкинса, это лучшее место раскопок, на котором он когда-либо работал.

Примечательно, что начало этим важным исследованиям положили дети из местного клуба юных археологов еще в 2004 году. Натан Хейзлхерст, бывший участник клуба, вспоминает: "Невероятно думать, что мы основали все это столько лет назад".

Тем временем в Бразилии палеонтологи совершили не менее удивительное открытие. Они нашли новый вид динозавра, которому дали название Gondwanax paraisensis. Это животное жило примерно 237 миллионов лет назад.

Родриго Темп Мюллер, палеонтолог из Федерального университета Санта-Марии, объясняет: "Gondwanax paraisensis – это древнейший силезаврид с тремя крестцовыми позвонками. Это признак, который обычно наблюдают у более развитых форм".

Находка важна для понимания эволюции ранних динозавров и их родственников. Она показывает разнообразие способов передвижения среди ранних пан-авианов – группы, к которой относятся птицы и их родственники среди динозавров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, были ли в Украине динозавры. Недавно сообщалось, что в Малинском карьере обнаружили верхушку зуба, вероятно, динозавра.