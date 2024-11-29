Сила магнитной бури выросла: продержится ли шторм до конца недели

Чего ожидать от геопогоды в ближайшие дни

Нашу планету продолжает "терроризировать" сильная магнитная буря, увеличившая свою силу с 5 до 6 баллов. Астросиноптики предостерегают о том, что она не завершится в ближайшие дни, хотя ее мощность немного упадет.

Как говорится на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 29 ноября, Земля находится в сетях сильной шестибалльной магнитной бури.

Она продержится всего один день, а в последний день ноября прогнозируется средний геомагнитный шторм в 4 балла.

Уже в начале декабря не прогнозируется каких-либо колебаний выше 4 баллов включительно.

Для справки: чтобы оценить силу магнитной бури, ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где будет теплее всего в Украине в ближайшее время. Однако синоптики также предупреждают о резком изменении погоды.