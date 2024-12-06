Настоящее лицо святого Николая или как выглядел Санта Клаус по мнению ученых

Сделать портрет помог череп святого

Часть украинцев готовится 6 декабря обрести под своей подушкой сладости. В этот день некоторые православные празднуют день святого Николая. Тем временем ученые восстановили настоящее лицо человека, являвшегося прообразом Санта Клауса.

Он жил 1700 лет назад во времена Поздней Римской империи. Реконструировали лицо святого за черепом, пишет "Дейли мэйл". Святой Николай Мирликийский был раннехристианским святым. Его настолько запомнили за добрые деяния, что он стал прообразом главного символа Рождества во многих странах Санта Клауса, слившись с легендой о духе Нового года.

Икона из Базилики св. Николая в Бари (Италия)

Чтобы создать лицо, ученые использовали данные, собранные в 1950-х годах с разрешения Centro Studi Nicolaiani. Сначала реконструировали череп в 3D, затем проследили профиль лица с помощью статистических проекций. Результатом работы есть два набора изображений. В оттенках серого – реальное изображение человека на основе черепа. Цветное более художественное – с добавлением таких элементов, как борода и одежда, вдохновленные иконами святого Николая.

Реконструкция лица светлого Николая

Реконструкция лица светлого Николая

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