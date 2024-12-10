Сила магнитной бури выросла – ученые дали прогноз на ближайшее время

Во вторник, 10 декабря, продержится "красный" уровень геомагнитного шторма

Пятибалльная магнитная буря, начавшая бурлить на Земле 9 декабря, увеличила свою силу. Астросиноптики обновили график колебаний и предупреждают, что шторм продержится и 10 декабря, но менее сильный.

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 10 декабря на Земле держится сильная магнитная буря в 6 баллов. Она будет бушевать всего один день и уже 11 декабря снизит свою активность до минимума.

В течение 12-15 ноября не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно, а лишь минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что через несколько дней в Украине снег и морозы заменят дождь. Синоптики из "Укргидрометцентра" прогнозируют, что местами морозы будут достигать -2… -4 градуса.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко также сообщила, что в конце текущей недели украинцев ожидает похолодание. Самые ощутимые морозы придут 13-14 декабря.