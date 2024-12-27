Испортят ли украинцам магнитные бури настроение на выходных (календарь)

На графике геомагнитных колебаний до 29 декабря нет геомагнитных штормов выше 5 баллов включительно

Выброс из Солнца, который должен вызвать на Земле магнитную бурю в эти дни, пролетел мимо. Астросиноптики прогнозируют, что до конца недели не стоит ожидать каких-либо геомагнитных колебаний "красного" уровня.

По данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, ни один выброс корональной массы (CME) не следует к Земле. За исключением неожиданного удара незаметного грозового облака, геомагнитная активность должна оставаться низкой в течение следующих 3 дней с небольшими полярными сияниями.

Магнитные бури на Земле в течение 27-29 декабря

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 27 декабря на Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла.

Но с 28 по 29 декабря прогнозируется минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях Украины прогнозируются дожди со снегом в выходные, 28-29 декабря. Синоптики также обещают небольшие морозы.