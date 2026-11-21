В храме хранятся мощи святой великомученицы Варвары

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Во время российской атаки в четверг, 19 ноября, обломки беспилотника упали в Шевченковском районе Киева, где расположен Владимирский собор. Сооружение имеет интересную историю и овеяно легендами.

"Телеграф" собрал интересные факты о Владимирском соборе, которых вы точно не знали. Там есть святыня, которая старше самого сооружения.

Куда исчезли шесть куполов

Собор задумывали к 900-летию крещения Руси и посвятили князю Владимиру Великому. В 1853 году император Николай I выбрал для него место возле Золотых ворот. На чертежах архитектора Ивана Штрома будущий храм венчали тринадцать куполов. Но началась Крымская война, денег не хватало, и проект пришлось переработать.

Источник: Открытые источники

Пожертвования собирали восемь лет. За это время поступило около 100 тысяч рублей, а Киево-Печерская лавра передала миллион кирпичей, обожженных на собственном заводе. В 1862 году первый камень заложили уже на нынешнем месте – напротив Ботанического сада. У возведенного храма семь куполов, два из которых возвышаются над колокольнями.

Зачем собору восемь каменных подпор

Через четыре года после начала работ, когда строители взялись за купола, арки и своды начали трескаться. Работы остановили. Лишь в 1875 году к спасению недостроенного здания привлекли инженера Рудольфа Бернгарда. Он предложил укрепить стены восемью внешними подпорами – контрфорсами. Дополнительную опору должны были обеспечить и три массивные пристройки перед входами.

Источник: Открытые источники

Строительство завершил киевский архитектор Владимир Николаев в 1882 году. До освящения в 1896-м прошло еще четырнадцать лет. Именно убранству храм обязан одним из самых узнаваемых своих образов – Богородицей с маленьким Христом над главным алтарем.

Как на влажной штукатурке увидели Богородицу

В январе 1885 года штукатурка за алтарем высыхала неравномерно. Среди более темных пятен Адриан Прахов, руководивший убранством собора, разглядел фигуру женщины с ребенком на руках. Сохранилась репродукция его зарисовки. Рядом с силуэтом Прахов отметил, что фигура образовалась из пятен на штукатурке.

А дальше начинается легенда. Рассказывают, что через несколько месяцев художник Виктор Васнецов принес собственный эскиз Богородицы. Когда Прахов сравнил его со своей зарисовкой, то будто бы увидел ту же фигуру. Есть и семейная версия происхождения одной детали росписи. Маленький Христос на руках у Марии широко разводит руки – согласно преданию, этот жест художник подсмотрел у собственного сына.

Киевская святыня, старше самого собора

Владимирском соборе хранят мощи святой великомученицы Варвары. Согласно церковному преданию, их привезла из Константинополя византийская царевна, тоже Варвара, когда приехала в Киев, чтобы вступить в брак с князем Святополком Изяславичем. В летописи под 1108 годом есть упоминание о том, как Святополк заложил Михайловскую Златоверхую церковь.

Источник: Открытые источники

Столетиями паломники приходили к мощам Варвары именно в Михайловский Златоверхий собор. В 1930-х годах советская власть уничтожила собор, но реликвия уцелела. Во Владимирский собор ее перенесли в 1961 году. Так святыня древнего княжеского Киева оказалась в храме, который киевляне возвели уже в XIX веке.

Российский дрон повредил остекление собора

Вечером 19 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе, где обломки упали на открытой территории, повреждены более 10 автомобилей.

"Повреждено остекление окон Владимирского собора. А также – остекление здания одного из иностранных посольств", – говорится в сообщении.

Источник: Открытые источники

В столичных Telegram-каналах публикуют фото с места происшествия.

Источник: Открытые источники

Источник: Открытые источники

Напомним, во время ликвидации последствий атаки на Киево-Печерскую лавру помогать пришли всего 5 человек из 140 монахов Московского патриархата.