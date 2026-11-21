Какие детали страдают при езде и как избежать поломки

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Электросамокаты чаще всего выходят из строя из-за перегрузки: на одноместной модели едут вдвоём или втроём. Вторая по частоте ошибка на электротранспорте – резкий старт, а на велосипедах к поломкам приводит неправильное переключение передач.

Об этих ошибках Денис Карпенко, продавец-консультант магазина "Вело+" в Полтаве, рассказал "Телеграфу". Детальнее читайте в материале "Как подготовить велосипед к зиме и не "убить" самокат на балконе: секреты ухода от мастера" .

"На электровелосипеде или электроскутере лучше трогаться плавно или сначала прокрутить педали, если они есть, а потом уже нажимать на ручку газа", – посоветовал Карпенко.

Денис Карпенко

Подростки, по наблюдениям Карпенко, часто ошибаются при переключении передач. Переключаться он советует на малой скорости, пока педали крутятся не слишком быстро. Если сразу после переключения давить на педали изо всех сил, гнутся переключатели и звёздочки на заднем колесе.

Кроме того, молодежь любит кататься на электросамокатах вдвоем или втроем, хотя тот рассчитан лишь на одного. Это приводит к самым распространенным поломкам.

"Чаще всего перегружают электронику (контроллеры) и аккумуляторы электросамокатов. Из-за этого они просто горят. Обычно к этому приводит то, что на транспорт, рассчитанный на одного человека, садятся двое-трое. Как правило, так любит кататься молодежь", - отметил эксперт.

Как сообщал "Телеграф", в местном говоре Закарпатья велосипед называют "біціґлі". Это колоритное слово попало сюда из венгерского языка.