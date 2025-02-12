Самцы японских палочников перестали участвовать в размножении: самки теперь делают все сами

"Жизнь всегда найдет путь"

Для того чтобы получить потомство большинству животных необходимы самец и самка, однако бывают и более эксцентричные способы. Например, партеногенез подразумевает, что самка по сути клонирует себя. Это уже звучит странно, но может быть и еще страннее.

Например, вид японских палочников Ramulus mikado размножается партеногенезом, но самцы там тоже существуют. Исследование от 2025 года, обнародованное в журнале Ecology, призвано более детально взглянуть на этих насекомых и понять, что у них вообще происходит.

Ученым известно, что самка этого вида откладывает яйца, из которых появляется генетически почти идентичное потомство. Однако в некоторых случаях вместо самок рождаются самцы. Хотя этот вид является самым распространенным палочником Японии, но за все время наблюдения ученые нашли лишь около десятка самцов (то есть, это почти как встретить единорога).

реимущество партеногенеза является очевидным в краткосрочной перспективе — не нужно искать партнеров и можно очень быстро увеличить численность своего вида. Однако в долгосрочной перспективе это ведет к накапливанию вредных мутаций и может даже привести к вымиранию, из-за неспособности гибко адаптироваться к новым условиям. Поэтому редкие генетические сбои, приводящие к появлению самцов, могли бы быть неким эволюционным "предохранителем", который позволил бы обмениваться генами.

Однако в случае Ramulus mikado шансов похоже нет. Найдя одного живого самца, ученые пустили его к самкам и обнаружили, что он проявляет типичное брачное поведение и даже пытался спариться. Однако у потомства ДНК от самца обнаружено не было.

Проведя детальное изучение еще шести мертвых самцов, исследователи отметили, что у некоторых из них есть полноценная репродуктивная система, но формирования взрослых сперматозоидов не происходило. У еще одного обнаружили признаки наличия яичников с яйцеклетками, что могло бы быть признаком гермафродитизма.

Исследование самок тоже показало, что у них есть полноценная, но атрофированная репродуктивная система. То есть, даже в случае успешного спаривания, потомства не могло бы быть в принципе.

У R. mikado нет родственных видов в Японии, а потому без притока свежих генов и отсутствия возможности размножаться с представителями своего вида, самкам теперь приходится брать ответственность за сохранения вида в свои хрупкие лапки. При том, похоже, что у вида уже отключилось слишком много генов, из-за чего возвращения к половому размножению у них скорее всего уже не произойдет. Поэтому можно сказать, что вид находится в эволюционном тупике, из которого нет пути назад.

Что касается самцов, то ученые склоняются к варианту, что они появляются вследствие некого "сбоя" или возникновения случайных мутаций. Хотя пока не исключается и вариант о том, что это некий эволюционный рудимент, который исчезнет в будущем сам по себе.

Любопытно то, что вид даже в таком состоянии мог просуществовать сотни тысяч лет. Похоже, что "жизнь нашла путь" невзирая на все вызовы.

Разница между самкой (слева) и самцом (справа)

Как сообщалось ранее, партеногенез был обнаружен у куньих акул. По крайней мере, одна самка смогла завести потомство даже находясь в аквариуме в полном одиночестве.