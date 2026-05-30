"Работаем по 12 часов": работница "АТБ" откровенно призналась, какие покупатели на вес золота

Рабочие будни кассиров иногда бывают приятными благодаря посетителям

Работа кассира в магазине кажется простой только на первый взгляд, однако за улыбкой работников часто скрываются истощение и многочасовые смены.

Сотрудница "АТБ" рассказала в соцсети Reddit, что сотрудники магазина нередко работают по 12 часов, постоянно общаясь с десятками людей и разрешая конфликтные ситуации.

По ее словам, больше всего сил прибавляют именно вежливые и дружелюбные покупатели. Кассирша призналась, что особенно ценит людей, которые могут просто пожелать хорошего дня, поблагодарить за работу или даже пошутить во время покупки. Такие моменты помогают работникам хотя бы немного отвлечься от усталости и напряженного графика.

В комментариях пользователи поддержали работника и отметили, что работа в сфере обслуживания действительно очень сложна.

Кассиры "АТБ" обращают внимание на поведение покупателей

Кассирша объяснила, почему в "АТБ" отличается цена на кассе и ценнике

Разница между ценой на полке и в чеке возникает из-за автоматического обновления данных в магазинной системе и задержек с заменой ценников, пояснила работница "АТБ" в Reddit. Касса считывает цену со штрихкода, поэтому после ночных смен старые ценники могут оставаться на полках, что и создает путаницу для покупателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты чаще всего покупают у "АТБ".