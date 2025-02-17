Укр

Магнитная буря до сих пор продолжается, но на горизонте еще одна. Какова будет ее сила

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Космос Новость обновлена 17 февраля 2025, 12:16
Космос. Фото ТСН

В начале недели на нашей планете ожидаются "оранжевые" и "красные" дни

На Земле держится средняя магнитная буря. Однако астросиноптики предупреждают, что на Солнце произошла вспышка и в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ). Геомагнитный шторм возможен и в ближайшие дни.

CME, который покинул Солнце 15 февраля, может поразить магнитное поле Земли, но есть вероятность, что он промахнется. В любом случае незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 18 февраля в результате близкого столкновения, как сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Между тем, на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обновлен график солнечных вспышек и магнитных бурь. В настоящее время, 17 февраля, держится 4-балльная магнитная буря. "Оранжевый" шторм прогнозируется и 18 февраля.

Однако уже 19-23 февраля не ожидается геомагнитных колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые области Украины может затопить после снегопадов. Такой прогноз дали в гидрометеорологическом центре.

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#Прогноз #Магнитные бури #График